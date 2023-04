LIVE RONDE VAN VLAANDEREN VROUWEN. Kopecky gaat solo op de Oude Kwaremont, houdt ze stand?

“Als Laporte Van Aert op zijn rug moet nemen om hem aan de overwin­ning in de Ronde te helpen, zal hij dat ook doen”

‘t Was woensdagnamiddag wéér prijs bij Jumbo-Visma. Christophe Laporte schoot raak in Dwars door Vlaanderen. Maar toch was de Nederlandse ploeg niet bijzonder euforisch. “Want als ze in de Ronde of Roubaix naast de zege grijpen, is hun voorjaar niet geslaagd”, aldus onze chef wielrennen.