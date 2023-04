LIVE RONDE VAN VLAANDEREN. Vroege vlucht krijgt eindelijk groen licht, Belgisch kampioen Merlier blikvanger vooraan

Fiets van Cancellara PODCAST. “Fabian zwaaide de mensen toe alsof hij God was: Ik ben God en ik ben de koning”

In de tweede aflevering van de HLN-podcast ‘De Fiets van Cancellara’ ontdekken we een wereld die de gemiddelde sportfanaat zelden te zien krijgt. Een wereld vol druk, concurrentie en vooral héél wat geld. We leren Fabian Cancellara kennen door de ogen van z’n fanclub. En we maken kennis met z’n ijdel kantje. Ook doping overspoelt de wielerwereld. Epo wordt een basisbegrip in het peloton en de ploeg waar Cancellara voor rijdt moet zich bewijzen tegenover sponsors. Luister hierboven naar de volledige aflevering van ‘De Fiets van Cancellara’.