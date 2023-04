LIVE RONDE VAN VLAANDEREN. Speelt zijwind rol in openingsfase? Ontspannen Wout van Aert: “Ons vertrouwen is groot”

Wout van Aert steekt zijn ambities niet onder stoelen of banken: “De Ronde is voor mij de grootste koers van het jaar”

Wat was nu het meest hachelijke van de voorbije dagen? Was het dat Wout van Aert door een voorbijrijdende betonmolen de pas werd afgesneden? Het nieuws over de sponsoring van Jumbo? Of toch dat Dylan van Baarle er komende zondag niet bij is in de Ronde van Vlaanderen? Het laatste, zegt Wout van Aert. Hij spreekt van “een aderlating” voor de ploeg. En raakt van vrachtwagens en sponsors niet snel geïntimideerd.