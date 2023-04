LIVE RONDE VAN VLAANDEREN. Ook Van Aert trotseert regen voor trainingsrit - Gevloek, gezucht én valpartijen op gladde Koppenberg en Paterberg

podcast WUYTS & VLAEMINCK. “Kansen van Van Aert zijn groter in Pa­rijs-Rou­baix dan in de Ronde van Vlaanderen”

Zondag is het zover: dé wielerhoogmis waarvoor menig koersliefhebber in Vlaanderen urenlang aan het scherm gekluisterd zit. Wint Wout van Aert zijn eerste Ronde? Of wordt Mathieu van der Poel mederecordhouder met drie zeges? “De kansen van Van Aert zijn groter in Parijs-Roubaix dan in de Ronde van Vlaanderen”, vertelt Michel Wuyts in de podcast ‘Wuyts & Vlaeminck’. Luister hierboven naar de volledige aflevering van de scherpste podcast van de koers.