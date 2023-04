LIVE RONDE VAN VLAANDEREN. Koppenberg kreeg twee poetsbeurten, ondanks regen weinig valpartijen bij wielertoeristen

Greg Van Avermaet (37) rijdt voorlopig niet het seizoen waarop hij had gehoopt: “Na de klassie­kers beslis ik of dit mijn laatste jaar is”

Dit is niet wat hij had gehoopt. Een 34ste plaats in de Omloop als beste resultaat, en dat terwijl Greg Van Avermaet (37) dacht dat hij zijn beste vorm in jaren te pakken had. Hoe kon hij zo fout zijn? “Ik zoek niet graag excuses, maar ik heb een uitleg.”