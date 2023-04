LIVE RONDE VAN VLAANDEREN. Interessant groepje outsiders sluipt weg op de Molenberg

INTERVIEW. Christophe Laporte wil zijn kopman terugbeta­len na gekregen zege in Gent-Wevelgem: “Wout de Ronde, ik Roubaix: dat is de droom”

Hij is zijn schild én zijn vriend, en hij zal voor Wout van Aert vechten als een leeuw. En dus supportert half Vlaanderen vandaag in de Ronde van Vlaanderen ook voor een Fransman. Christophe Laporte (30): “Ik help Wout het best door vol te koersen.”