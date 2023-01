LIVE RONDE VAN SAN JUAN. Evenepoel kan zichzelf een mooi verjaardagscadeau schenken, Jakobsen en Bennett gelost

Veldrijden KIJK. Als veldrijden openwater­zwem­men wordt: Nederland­se omloop aangepast nadat overvloedi­ge regenval deel van parcours onder water zet

Dat het in Nederland nog wat meer ploeteren is dan in Lokeren. Het parcours van het NK veldrijden in Zaltbommel werd zelfs aangepast door overvloedige regenval. Sommige stroken vielen eerder onder de noemer openwaterzwemmen dan veldrijden.

15 januari