LIVE RONDE VAN NOORWEGEN. Ruime kopgroep met Asgreen en Cavagna in het offensief

Giro Ciccone toont zich de sterkste op slotklim in Cogne en wint vijftiende etappe in de Giro

Giulio Ciccone heeft de vijftiende etappe in de Ronde van Italië op zijn naam geschreven. De Italiaan van Trek-Segafredo was de sterkste op de lange slotklim richting Cogne. Hij kwam alleen aan en wint zijn eerste etappe in deze Giro. Carapaz blijft, ondanks een vroege val, in het roze.

22 mei