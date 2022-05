LIVE RONDE VAN NOORWEGEN. INEOS Grenadiers zet waaiers op in peloton, Evenepoel schuift mee

Wielrennen Remco Evenepoel wint in Noorwegen na sprint bergop en veelvuldi­ge plaspauzes: “Onderweg 10 à 15 keer gestopt om te plassen”

Remco Evenepoel heeft nog maar eens zijn kunnen getoond. In de openingsetappe van de Ronde van Noorwegen won hij met een machtige sprint bergop. Evenepoel ging van ver aan en hield stand tot aan de streep. Hij is ook meteen de eerste leider in het klassement.

