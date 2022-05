LIVE RONDE VAN NOORWEGEN. Evenepoel op weg naar dubbelslag op steile slotklim

Wielrennen Wout van Aert op schema voor Dauphiné, waar klassement geen doel is: “We rijden er in functie van de Tour”

Terwijl de Tour-ploeg van Ineos Grenadiers zich op hoogte voorbereidt op Tenerife en Tadej Pogacar begint aan zijn hoogtestage in Livigno, bivakkeert Jumbo-Visma met Wout van Aert, Primoz Roglic en co. in de Sierra Nevada. “Iedereen traint zonder beperkingen. We zitten op schema voor de Tour.”

