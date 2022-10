LIVE RONDE VAN LOMBARDIJE. Tien koplopers hebben drie minuten in pittige eerste wedstrijdhelft, volg de koers straks op VTM!

Wielrennen Sportieve toekomst Van der Poel voorlopig onduide­lijk: gaat hij nog najaars­koer­sen in Italië rijden?

Of en waar Mathieu van der Poel dit wegseizoen nog in actie komt, is voorlopig onduidelijk. Zijn team Alpecin-Deceuninck wil hem nu eerst rustig laten bekomen van de lange en vermoeiende terugreis uit Australië en de gebeurtenissen die zich daar hebben afgespeeld. Van der Poel zelf koos gisteren voor een flinke tocht met zijn mountainbike om de gedachten te verzetten.

29 september