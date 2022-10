LIVE RONDE VAN LOMBARDIJE. Dylan Teuns past voor laatste monument van seizoen

Koers kort KOERS KORT. García Cortina boekt derde profzege in de Gran Piemonte - Alaphilip­pe krijgt vier Belgen in steun in Lombardije

Quick.Step-Alpha Vinyl heeft de selectie bekend gemaakt voor de Ronde van Lombardije, het laatste Monument van het seizoen dat zaterdag verreden wordt. Hét speerpunt is Julian Alaphilippe, die op zoek gaat naar een eerste triomf in de ‘koers van de vallende bladeren’. De Franse ex-wereldkampioen krijgt maar liefst vier Belgen in steun: Dries Devenyns, Mauri Vansevenant, Ilan Van Wilder en Louis Vervaeke. Schaduwkopmannen Mikkel Honoré en Andrea Bagioli maken het zevental compleet. Wereldkampioen Remco Evenepoel is er zoals gepland niet bij - hij zette dinsdag na een drukke zomer een punt achter zijn seizoen in Binche.

14:16