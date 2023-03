LIVE RONDE VAN CATALONIË. Roglic graait drie bonificatieseconden mee, Evenepoel twee - Bernal moet opgeven na valpartij

Een ‘day after’ à la Wout: Van Aert gaat daags na Mil­aan-Sanremo tien kilometer lopen

Wout van Aert behaalde gisteren een derde plaats in Milaan-Sanremo. Met 294 kilometer een zware onderneming, maar dat weerhield hem er niet van om vanochtend te gaan lopen. Van Aert trok er nog voor acht uur ‘s morgens op uit voor een tocht van tien kilometer langs de kustlijn in Ventimiglia, een dorpje ten westen van Sanremo. Hij deed er drie kwartier over, goed voor een gemiddeld tempo van 13,2 kilometer per uur. De volgende koers op zijn programma is de E3 Saxo Classic in Harelbeke van komende vrijdag.