LIVE RONDE VAN CATALONIË. Kopgroep, mét De Gendt, bezig aan tweede col van de dag

Wielrennen Bennett wervelt naar zege in Brugge-De Panne, Philipsen mee op het podium

24 maart Sam Bennett volgt ploegmaat Yves Lampaert op als winnaar van de Oxyclean Classic Brugge-De Panne. De Ier van Deceuninck-Quick.Step haalde het in een massasprint voor Jasper Philipsen en Pascal Ackermann. Het is zijn eerste zege in een eendagswedstrijd in de WorldTour.