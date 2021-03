LIVE RONDE VAN CATALONIË. Kämna ingelopen, favorieten strijden voor zege in Koninginnenrit

Wielrennen Oliver Naesen en huisana­list Tom Boonen op zoek naar de kwetsbaar­heid van Van Aert en Van der Poel: “Onderlinge ‘ambras’ is er nodig”

20 maart Van der Poel, Van Aert en in extenso Alaphilippe: wat doe je ertegen? Kind van de tussengeneratie Oliver Naesen (30) en huisanalist Tom Boonen tonen bewondering en respect, maar gaan ook op zoek naar een ontmantelingsstrategie. “Vroeg of laat komen ze in conflict. Stook maar eens een vuurtje in die eerste koersuren, Oli.” De twee geven ook hun pronostiek, en wat blijkt: zij zien geen van de grote tenoren straks triomferen op de Poggio...