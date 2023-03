LIVE RONDE VAN CATALONIË. Evenepoel: “Verwacht niet dat Roglic en Ciccone initiatief zullen nemen” - Carapaz en Van Gils bij zeven koplopers

Wielrennen Lopende renners, meer dan een rage: waarom Wout van Aert intensief ging lopen na Mil­aan-Sanremo

De eerste training van Wout van Aert (28) na zijn nederlaag in Milaan-Sanremo? Een loopsessie van 10 kilometer op zondagochtend. Goed om het hoofd vrij te maken, jazeker, maar het was meer dan zomaar een beetje joggen en uitwaaien - hij liep aan een gemiddelde van 13,2 kilometer per uur. Waarom deed hij dat? Wat zijn de voordelen? Zijn er gevaren? En hoe speelt hij samen met Mathieu van der Poel een rol in de trend dat steeds meer wielrenners loopsessies inlassen?