LIVE RONDE VAN CATALONIË. Daar is de lange slotklim naar 2.000m hoogte: hoe verhoudt Evenepoel zich tot Roglic en de andere favorieten?

Onze spookrij­der over glucoseme­ters en andere snufjes: “Bij topploegen hebben renners clausules dat ze niet over alles mogen spreken”

Hij waart door het peloton zonder op te vallen en brengt verslag uit zonder dat de rest het weet. Hij vertelt wat leeft in de koers zonder zijn identiteit prijs te geven. Onze spookrijder in het peloton: onzichtbaar, ongrijpbaar en af en toe tegen de stroom in. Aan de vooravond van Milaan-Sanremo (live op VTM) heeft hij het onder meer over de glucosemeter-zaak, hongerklopjes en clausules dat renners niet over alles mogen spreken. “Wat goed is, wordt niet gedeeld.”