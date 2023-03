LIVE RONDE VAN CATALONIË. “Benen zijn op Lo Port blijven liggen “: Remco Evenepoel beseft dat het lastig wordt om Roglic nog uit de leiderstrui te rijden

Wielrennen De sterkste onderweg én aan de streep: indrukwek­ken­de Philipsen wint waaieredi­tie van Classic Brugge-De Panne

Jasper Philipsen heeft bewezen dat hij meer dan een pure sprinter is. Onze landgenoot van Alpecin-Deceuninck speelde in een heroïsche editie van de Classic Brugge-De Panne onderweg met de regen en de wind en maakte het in de finale ook nog eens knap af. Hij klopte de Nederlander Olav Kooij en Yves Lampaert in een sprint met vier.