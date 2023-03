LIVE RONDE VAN CATALONIË. Afdaling van Coll de la Creueta ingezet, voorsprong Van Gils en co slinkt na berewerk van Soudal Quick-Step

“Erg verdrietig”: Thomas De Gendt moet gebles­seerd passen voor “favoriete koers” Ronde van Catalonië

Maandag start de Ronde van Catalonië (20-26 maart). Voor Remco Evenepoel de volgende stap in de voorbereiding op Luik-Bastenaken-Luik en de Ronde van Italië. Een “erg verdrietige” Thomas De Gendt is er op Spaanse bodem niet bij. Hij blesseerde zich in Parijs-Nice aan kuit en hand. Volg het nieuws richting de rittenkoers en de eerste etappe van maandag in onderstaande liveblog.