LIVE RONDE VAN BELGIE. Jonge Nederlander Daan Hoole realiseert beste tijd, wie toont zich het sterkste tegen de klok in korte tijdrit?

Molano gediskwali­fi­ceerd na robbertje vechten met groene trui Page: "Ik begrijp de beslissing en heb er spijt van"

Opvallend moment in de Dauphiné vandaag. In de snelle finale kreeg de Colombiaan Juan Sebastian Molano (UAE) het aan de stok met Hugo Page (Intermarché-Wanty-Gobert). Op de beelden is duidelijk te zien hoe Molano enkele slaande bewegingen maakt naar de Fransman. De Colombiaan werd gediskwalificeerd en bood inmiddels wel zijn excuses aan.

10 juni