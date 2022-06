LIVE RONDE VAN BELGIE. Jonge Nederlander Daan Hoole realiseert beste tijd, kettingproblemen nekken Campenaerts

Tour de France Goed nieuws voor Van Aert: Van der Poel gaat niet voor de groene trui in de Tour

Met Peter Sagan die in Zwitserland toont dat hij weer kan winnen, krijgt Wout van Aert er in de Tour een rivaal voor groen bij. Met Mathieu van der Poel valt er een mogelijke tegenstander weg: in de massasprints mikt Alpecin-Deceuninck, zoals de ploeg vanaf 1 juli heet, vol op Jasper Philipsen.

16 juni