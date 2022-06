LIVE RONDE VAN BELGIE. Geen coronameldingen voor aanvang korte tijdrit, wie toont zich het sterkste tegen de klok?

Ronde van Zwitserland Peter Sagan, die felicita­ties krijgt van Remco Evenepoel, na deugddoen­de zege: “Hey, ik leef nog”

Peter Sagan (TotalEnergies) heeft de derde etappe in de Ronde van Zwitserland gewonnen. De Slovaak haalde het in een massaspurt voor Bryan Coquard en Alexander Kristoff. Voor Sagan, die meteen felicitaties kreeg van Remco Evenepoel, is het al het achttiende dagsucces in Zwitserland, maar pas zijn eerste overwinning van het seizoen. “Ik zeg niet dat alles plots achter de rug is. Maar ik kan weer winnen.” De slotfase werd ontsierd door een zware valpartij, waarbij onder meer Maximilian Schachmann en Ilan Van Wilder betrokken waren.

14 juni