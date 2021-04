LIVE. Roglic voert ferm nummer op in het Baskenland, kan Pogacar nog terugslaan?

Wielrennen Primož Roglič wint openings­tijd­rit Ronde van het Baskenland, grote rivaal Pogačar verliest meteen 28 seconden

5 april Primož Roglič heeft de openingstijdrit in de Ronde van het Baskenland gewonnen. Mcnulty werd tweede, Vingegaard derde. De 31-jarige Sloveen is ook de eerste leider in deze Spaanse rittenkoers.