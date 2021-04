LIVE. Renners gooien er meteen de beuk in, Carthy ingerekend na vroege aanval

Wielrennen Ion Izagirre sprint naar zege in mi­ni-Clasica San Sebastian, McNulty neemt leiders­trui in Baskenland over van Roglic

8 april Ion Izagirre heeft de vierde rit in de Ronde van het Baskenland gewonnen. De Spanjaard van Astana haalde het in een sprint van een select kopgroepje. Brandon McNulty wordt de nieuwe leider, hij neemt het geel over van Primoz Roglic.