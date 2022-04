LIVE. Rémi Cavagna voorlopig de snelste, wat kan ploegmaat Remco Evenepoel in proloog Ronde van het Baskenland?

Ronde van Vlaanderen Wuyts in het Wiel. De Ronde van Vlaanderen 2000: het klapstuk van Andrei Tchmil, die zo helemaal zijn geschonden imago oppoetste

Een schat aan verhalen. Verteld door dé Stem van de Koers. Michel Wuyts graaft voor u in zijn fichebak en diept verhalen op uit zijn langgevulde carrière. Aan de vooravond van alweer een wielerklassieker. Vandaag: Andrei Tchmil, die in 2000 in de Ronde van Vlaanderen op z'n 37ste zijn droomkoers won. Dat na enkele ontluisterende anti-Tchmil-jaren. “Meerbeke raakte in vervoering, Tchmil in extase. Zijn oerkreet klonk tot voorbij de Oeral.”

2 april