LIVE. Remco Evenepoel is onderweg, maakt hij favorietenrol waar op BK tijdrijden?

Bennett door kniepro­bleem niet in Baloise Belgium Tour, Cavendish vervangt hem

8 juni Sam Bennett verschijnt morgen dan toch niet aan de start van de Baloise Belgium Tour. De Ierse sprinter hield volgens Deceuninck-Quick.Step een knieprobleem over aan een klein incident tijdens een trainingsrit. Bennett neemt nu extra rust in aanloop naar de Tour, Mark Cavendish is zijn vervanger in de Ronde van België.