LIVE. Remco Evenepoel beleeft rustige dag in het peloton - vier leiders hebben anderhalve minuut voorsprong - nog 50 kilometer

Wielrennen Mathieu van der Poel is in Spanje en begint maandag (indien alles goed verloopt) te trainen

Zien we Mathieu van der Poel dan toch nog aan het werk in dit voorjaar? De hoop groeit. De Nederlander van Alpecin-Fenix is momenteel in Spanje, waar hij - indien alles goed loopt – vanaf maandag weer voluit zal trainen.

11 februari