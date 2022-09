LIVE PRIMUS CLASSIC. De Lie ontbindt zijn duivels, onder meer Philipsen en Vanmarcke volgen

Vuelta AFTERMOVIE. Zo won Remco Evenepoel zijn eerste Vuelta

In de zesde etappe was het zover. Toen greep Remco Evenepoel de macht in de Vuelta. Wel: hij gaf die trui niet meer uit handen. In afwachting van de apotheose in Madrid, hier de film van zijn straffe verwezenlijking in Spanje. Met de uithaal op de Pico Jano, de one-man-show in de tijdrit, maar ook die jammerlijke val en een mindere dag - al viel de schade goed mee - op de Sierra de la Pandera.

11 september