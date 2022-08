LIVE PLOUAY. Van Aert toont nog eens zijn supervorm en volgt op 40 seconden van kopgroepje met Tratnik

Wielrennen Wout van Aert brengt bezoek aan herstellen­de Tiesj Benoot: “Koffiestop inclusief Gentse bokke­pootjes”

Opmerkelijk Strava-ritje van Wout van Aert. Daags nadat hij tweede werd in de BEMER Cyclassics in Hamburg, sprong Van Aert op de fiets voor een trainingsritje van Herentals richting het Gentse. Met Drongen als stopplaats. Niet toevallig, want het is de woonplaats van Tiesj Benoot, revaliderende ploegmaat van Van Aert.

22 augustus