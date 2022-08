LIVE PLOUAY. Ploegmaats Van Aert houden kopgroep met één Belg (Meens) binnen schot

Vuelta ANALYSE NA AANKOMST. “Deze Remco is topkandi­daat voor Vuelta-winst”: Michel Wuyts keek met grote ogen naar het ijzerster­ke klimwerk van Evenepoel

Wát een prestatie van Remco Evenepoel in de Vuelta. Onze landgenoot gooide klassementsmannen als Primoz Roglic, Simon Yates en Pavel Sivakov overboord op de slotklim en is ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Onze analist Michel Wuyts keek met grote ogen naar het straffe klimwerk van Evenepoel. “Deze Remco is topkandidaat voor Vuelta-winst.”

25 augustus