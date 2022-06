LIVE. Peloton maakt jacht op zes leiders - Evenepoel wil “zo weinig mogelijk energie verspillen” in openingsrit Ronde van Zwitserland

WIELRENNEN Geen Ronde van België maar extra hoogtesta­ge voor Ewan in voorberei­ding op Tour: “Omdat we twijfelen? Neen, Caleb wil gewoon top zijn”

De klassiekers heeft hij gemist, en de Giro was niet goed. In de Ronde van Frankrijk moét het raak zijn voor Caleb Ewan (27). Zijn ploeg wil hem over vier weken in topvorm aan de start. “Hij is heel gemotiveerd voor de Tour.”

3 juni