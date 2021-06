LIVE. Peloton houdt kopgroep van vijf met drie Belgen onder schot in derde etappe Baloise Belgium Tour

Wielrennen Evenepoel rijdt tegenstand op een hoopje, maar worstelt nog met psychologi­sche drempels: “Ik moet mijn schrikknop uitzetten”

10 juni Het is nog even wachten voor Patrick Lefevere op een nieuwe zege voor zijn team. Of de ploegleider moest zich vandaag tevreden stellen met de morele overwinning van Remco Evenepoel, tweede in rit één van de Ronde van België. Maar heer en meester over de rest van het peloton op weg naar Maarkedal. En toch zijn er na een nieuw indrukwekkend nummer nog drempels waar Evenepoel de komende weken over moet.