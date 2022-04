LIVE. Peloton gaat van start, wie wint de derde rit in de Ronde van het Baskenland?

Wielrennen Gilbert de beste ooit op de Oude Kwaremont, Keisse met snelste slotkilome­ter: dit zijn de Stra­va-KOM’s op de sleutelpun­ten in de Ronde van Vlaanderen

Er zijn renners die er hun slaap voor laten, anderen liggen er helemaal niet wakker van. Toch is de besttijd op een helling met naam en faam altijd iets om mee uit te pakken. Maar wie heeft nu de zogenaamde KOM’s in handen op de scherprechters in de Ronde van Vlaanderen? Wij zochten het uit. Bind er vooral niet te veel conclusies aan vast.

