LIVE PARIJS-ROUBAIX. Wout van Aert gaat niet anticiperen: “Niet proberen om in de vroege vlucht te zitten”

Wielrennen De ultieme motivatie­prik­kel: 20 jaar succeshuwe­lijk Patrick Lefevere-Quick.Step in 20 cijfers

Ja, het loopt mank. Ronduit slecht zelfs, in deze klassieke lente. Maar er vliegen nog een paar zwaluwen rond die hem voor Patrick Lefevere en Quick.Step-Alpha Vinyl kunnen maken. Daarom, als ultieme motivatieprikkel: twintig jaar succeshuwelijk in twintig cijfers. Uit te knippen en prominent op te hangen in de teambus tijdens de laatste briefing voor Parijs-Roubaix, zondagochtend.

16 april