LIVE PARIJS-ROUBAIX. Van Hooydonck effent het pad voor Van Aert en pitst halve minuut van het verschil af

Parijs-Roubaix Het moment dat INEOS Pa­rijs-Rou­baix met waaiers aan flarden scheurt: merendeel favorieten keek op fikse achter­stand, maar is ondertus­sen volledig terug

De renners waren nog niet goed en wel vertrokken uit Compiègne of INEOS trok Parijs-Roubaix al volledig open. Met nog een dikke 200 km te rijden gaven Kwiatkowski en co er plots een fameuze lel op en zetten ze Van der Poel, Van Aert en Asgreen op twee minuten. De Britse ploeg kreeg later ook zelf af te rekenen met pech: Ganna reed twee keer lek, Sheffield en Wurf vielen. Van Aert, Van der Poel en vooral Gianni Vermeersch reden het gat in zo’n 100 km dicht. “Zo’n start heb ik in 30 jaar nog nooit gezien!”, aldus onze huisanalist Michel Wuyts. Volg HIER live de Helleklassieker!

15:25