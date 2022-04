LIVE PARIJS-ROUBAIX. Van der Poel geeft gas op de kasseien tijdens verkenning, maar heeft ook pech - Maakt Teuns zijn debuut?

Amstel Gold Race “Update van de jury: Benoot wint!”: Amstel Gold Race krijgt er zwaar van langs na nieuwe vaudeville

Onwaarschijnlijk. Net als vorig jaar moest een fotofinish beslissen over de winnaar van de Amstel Gold Race. Toen was het lang wachten voor Wout van Aert om te horen dat hij het nipt gehaald had voor Thomas Pidcock, ditmaal bombardeerde de wedstrijdradio vrij snel na de finish de Fransman Benoit Cosnefroy tot winnaar. Alleen om dat even na na het bekijken van de fotofinish toch te corrigeren. De befaamde videoref (VAR) in het voetbal had het niet beter gekund. Zo werd het vooral voor de renner van AG2R een rollercoaster van emoties, zoals ook zijn ploegmaat Oliver Naesen tweette. Gelukkig voor de organisatie nam Cosnefroy of AG2R het de organisatie niet kwalijk. Maar imagoschade leed de Amstel opnieuw wel.

10 april