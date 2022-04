LIVE PARIJS-ROUBAIX. Onze chef wielrennen over kansen van Wout van Aert: “Wie corona heeft gehad, lijkt wel vervloekt”

Amstel Gold Race Tiesj Benoot bewijst dat Jum­bo-Vis­ma ook zonder Wout van Aert een mooi resultaat kan neerzetten: “Jammer dat ik geen ogen op mijn rug heb”

Tiesj Benoot was de beste man op de Keutenberg – de zwaarste en cruciale helling van de Amstel Gold Race. Zijn podiumplaats was gerechtvaardigd. “Ik hoef niet te bewijzen dat we ook zonder Wout kunnen presteren.” Benoot past voor Parijs-Roubaix en bereidt zich nu voor op de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.

11 april