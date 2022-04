LIVE PARIJS-ROUBAIX. Fans bereiden zich voor op volksfeest, Stijn Vlaeminck vanop piste in Roubaix: “Van der Poel noemt zichzelf topfavoriet”

Parijs-Roubaix Ex-win­naar Greg Van Avermaet voorspelt verrassen­de naam als winnaar van Pa­rijs-Rou­baix: “Wout van Aert”

Komende zondag zou hij naar eigen zeggen tevreden zijn met een plek in de top 10, maar in 2017 reed Greg Van Avermaet (36) in Parijs-Roubaix alle stenen uit de grond. Na een olympische titel boekte hij dat jaar in de ‘Hel van het Noorden’ zijn eerste en voorlopig enige zege in een Monument. “Ik was veruit de beste die dag”, herinnert Van Avermaet zich. En voor zondag rekent hij op een sterk terugkerende Wout van Aert - zijn deelname werd intussen bevestigd. “Hij zal er meteen staan, denk ik.”

15 april