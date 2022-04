LIVE PARIJS-ROUBAIX. "Dit is ongezien": onze analist Michel Wuyts over de coup van INEOS, Van Aert en Van der Poel moeten achtervolgen

Wielrennen Tomas Van Den Spiegel, CEO van Flanders Classics, opnieuw thuis na ziekenhuis­ver­blijf door bloedklon­ters en hartpro­bleem

Tomas Van Den Spiegel, de CEO van Flanders Classics, lag even in het Jan Palfijn-ziekenhuis in Gent. De 43-jarige Oost-Vlaming werd opgenomen met bloedklonters, vocht in de longen en een vergroot hart. Van Den Spiegel is inmiddels terug thuis.

13 april