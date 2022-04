LIVE PARIJS-ROUBAIX. Breuk in peloton! Wout van Aert en Mathieu van der Poel op achterstand na versnelling INEOS

Parijs-Roubaix Speelt “halve" Gilbert met zijn gezondheid door wedstrij­den te blijven rijden? “Er is veel druk binnen de ploeg om te koersen”

Philippe Gilbert staat ook aan de start zondag. Oorspronkelijk was dat niet voorzien, maar de renner vroeg zelf om een programmawijziging. “Ik kan van grotere waarde zijn in een koers zoals de Hel, dan in bijvoorbeeld de Waalse Pijl”, zegt de nog altijd niet topfitte Gilbert.

15 april