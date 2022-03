LIVE PARIJS-NICE. Waaieralarm: rijden Van Aert en co het peloton weer aan gort? - Zieke Colbrelli gaat niet meer van start

Wuyts & Boonen Waarom at Wout van Aert brownies? En bestaat de ideale bandendruk wel? Tom Boonen geeft uitleg in ‘Wuyts & Boonen’

“Misschien ben ik gestart met te weinig druk in mijn banden”, vertelde Victor Campenaerts na zijn vijfde plaats in de Omloop. Maar bestaat de ideale bandendruk wel op Vlaamse wegen? En hoe belangrijk is dat? In ‘Wuyts & Boonen’ vertelt Tom Boonen alles wat u moet weten over bandenspanning. “De ideale bandendruk is afhankelijk van allerlei factoren: temperatuur, luchtvochtigheid, het type tube, enzovoort. Uitzoeken wat de ideale bandendruk is om te starten, om ook met de juiste druk de finale in te gaan, is een wetenschap die nog niet helemaal doorgrond is. Een slechte bandendruk is nefast voor de mentale gezondheid, want je voelt dat direct.”

