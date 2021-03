LIVE Parijs-Nice. Van Baarle strandt op één seconde van Dennis

Wielrennen Mauri Vanseve­nant is niet de enige: ook deze jonkies maken indruk

13:54 Remco Evenepoel, Tadej Pogacar en Egan Bernal kennen we al. Dat Tom Pidcock een groot talent is, wisten we. En Mauri Vansevenant doet nu ook wat van hem gehoopt werd. De jeugd breekt sinds twee jaar ‘en masse’ door in de koers. Deze vijf onbekende jonkies maakten de voorbije weken óók indruk.