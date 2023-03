LIVE PARIJS-NICE. Opnieuw sprinten of zorgen waaiers voor gevaar? Gregaard als enige vluchter op pad

REACTIES. Benoot: “Valter en ik maakten gedeelde fouten” - Wellens: “Voelde me supergoed, maar toen kwam mijn stuur los”

Het stof is gaan liggen, maar de Strade Bianche blijft nog even nazinderen. Een greep uit de reacties. Van de off-day van Alaphilippe over de pech van Wellens tot de fouten van Benoot en Valter: “We hebben gedeelde fouten gemaakt, dat moeten we vermijden.”