LIVE PARIJS-NICE. Opnieuw een Belgische sprintzege op komst? Of zorgen waaiers voor gevaar in biljartvlakke etappe?

Opnieuw een dag om snel te vergeten: Soud­al-Quick.Step likt de wonden na een gehavende Le Samyn

De doos van Pandora lijkt geopend voor The Wolfpack. Le Samyn kon een herkansing zijn voor Soudal-Quick.Step, maar valpartijen gooiden roet in het eten. Zo kwam kopman Fabio Jakobsen twee keer ten val en maakte Kasper Asgreen in de laatste rechte lijn onzacht kennis met het asfalt.