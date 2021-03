LIVE PARIJS-NICE. Naesen mee in kopgroep

Wielrennen Amateur­beel­den tonen hoe Van der Poel als een raket omhoog vloog, Alaphilip­pe: “En ik dacht dat ik snel reed”

7 maart Verschroeiend. Impressionant. You name it. Mathieu van der Poel (26) knalde Alaphilippe en Bernal uit het wiel op de slotklim naar de Piazza del Campo en pakte zijn eerste zege in de Strade Bianche. Amateurbleeden laten pas echt zien hoe snél de Nederlander naar boven vloog.