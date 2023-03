LIVE PARIJS-NICE. Levert verraderlijke openingsrit meteen spektakel op?

Jum­bo-Vis­ma-CEO Plugge: “De buitenwe­reld eist veel van Wout van Aert. Zijn erelijst is er één waar een paard de hik van krijgt”

Dubbele winst in het Vlaamse openingsweekend. De afmelding van kopman Van Aert voor de Strade Bianche, gisteren. En morgen de lancering van hun eigen docureeks. Geen dag gaat voorbij of Jumbo-Visma haalt het nieuws. In een exclusief gesprek schetst CEO Richard Plugge (53) de succesfilosofie. “Samenwerking is de key. Niemand staat boven de groep. Ook Wout niet.”