LIVE PARIJS-NICE. Kopgroep van drie met Frison, Gougeard en Fedorov - Van Aert en Philipsen behoren tot het kransje favorieten

Wielrennen Alpe­cin-Fe­nix op zoek naar revanche in Samyn: “Merlier is in vorm, maar het kwam er nog niet uit”

Twaalfde in Kuurne met Tim Merlier, 31ste in Omloop met Dries De Bondt. Qua resultaten gaf Alpecin-Fenix de voorbije drie jaar zelden thuis in het openingsweekend, maar vaak slaan ze terug op de kasseien van Le Samyn. “Tim is onze kopman. Hij is in vorm, maar het is er nog niet uitgekomen”, zegt ploegleider Christoph Roodhooft.

1 maart