LIVE PARIJS-NICE. Komt leider Roglic nog in de problemen in korte, maar regenachtige en pittige slotrit?

Wielrennen Stuyven hoopt met ploegmaat Pedersen hoofdrol te spelen in klassie­kers: “We willen eindelijk samen goed zijn”

Mads Pedersen (26) en Jasper Stuyven (29). Spelen ze straks samen een hoofdrol in de klassiekers? Het is in ieder geval de bedoeling. “Samen kunnen we een sterke tandem zijn.”

9 maart