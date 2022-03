LIVE PARIJS-NICE. Komt leider Roglic nog in de problemen in korte, maar pittige slotrit?

Wielrennen Tiesj Benoot gaat er niet van uit dat voorjaar voorbij is: “Ik wil erbij zijn als het om de knikkers gaat met Wout”

Terwijl zijn ploegmaats Parijs-Nice in een wurggreep houden, ligt Tiesj Benoot in de lappenmand. De wonde in zijn linkerknie is zo diep dat hechten niet kan en er professionele wondzorg moet langskomen. De nieuwe pion van Jumbo-Visma blijft evenwel hopen op de Vlaamse klassiekers. “Het is vooral belangrijk dat we de wonde goed vochtig houden zodat er geen korsten op komen. Als ik dit voorjaar nog kan koersen, zal het sowieso met een plakker op de knie zijn.”

7 maart