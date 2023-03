LIVE PARIJS NICE. Komen Merlier en De Lie tot sprinten of trekt een vluchter aan het langste eind?

Podcast WUYTS & VLAEMINCK. “Dit komt nooit meer helemaal goed tussen Kopecky en Vollering”

Een gespannen sfeer bij de vrouwen in de Strade Bianche afgelopen zaterdag. Ploegmaats Lotte Kopecky en Demi Vollering sprintten samen richting de finish en knokten tot de streep om de winst. Uiteindelijk haalde Vollering het nipt. Maar de venijnige millimeterspurt zinderde nog even na. “Er hing een heel rare sfeer na de koers”, klinkt het bij wielerjournalist Stijn Vlaeminck, die de Strade Bianche vanop de eerste rij in Italië volgt. Wieleranalist Michel Wuyts vreest dat het voorval tussen de twee nog sporen zal nalaten: “Argwaan is een dodelijk gevoel, zeker in het wielrennen”. Luister hierboven naar de volledige aflevering van de podcast ‘Wuyts & Vlaeminck’, de scherpste podcast van de koers.